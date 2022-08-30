Наступление ВСУ на Херсон. Армия России отрезана от снабжения с Крымом — глава ОВА

Российская армия на правобережье Херсонской области оказалась отрезанной от снабжения с временно оккупированным Крымом из-за ударов Вооруженных Сил Украины по мостам через Днепр. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, на сегодняшний день можно оперировать только официальной информацией от военного командования.

"ОК "Юг" сообщило о начале наступления по многим направлениям на юге Украины. Поэтому мы должны сохранять спокойствие и не мешать нашим военным. Информации много, но сейчас важно сохранять информационную тишину, чтобы не навредить армии", — заявил Янушевич.

Он отметил, что может подтвердить прицельные удары ВСУ по опорным пунктам, скоплениям живой силы, вооружений и техники россиян в ряде районов Херсонской области.

Глава ОВА сказал, что удары ВСУ вывели из эксплуатации все мосты через Днепр в Херсонской области — речь идет об Антоновском автомобильном и железнодорожном мостах, а также переправе через ГЭС в Новой Каховке.

"Теперь есть только пешеходное сообщение. Российская армия оказалась отрезанной от снабжения с территорией Крыма и левобережной частью области", — резюмировал чиновник.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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