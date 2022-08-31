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ВСУ местами отодвинули линию фронта в ходе наступления на юге — британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 08:41
ВСУ местами отодвинули линию фронта в ходе наступления на юге — британская разведка - Фото
Танки ВСУ (Фото: пресс-служба 93 бригады)

Вооруженные Силы Украины местами отодвинули линию фронта на юге в ходе наступления, которое началось 29 августа. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании. 

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Разведчики заявляют, что украинские бронетанковые войска с 29 августа продолжают наступление на группировку российских войск на нескольких направлениях на юге Украины. 

Отмечается, что местами ВСУ отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

Британцы считают, что, в соответствии со своей доктриной, Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей обороне, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители восточной группировки войск.

Россияне также продолжают ускорять попытки создать новые подкрепления, "добровольческие" батальоны недавно сформированного третьего армейского корпуса перебрасываются в Украину, однако оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В третьем армейском корпусе, вероятно, не хватает личного состава и эти войска имеют ограниченную подготовку, констатировали в сводке. 

Читайте также: Мосты, склады и авиаудары. В ОК "Юг" назвали результаты наступления ВСУ за 30 августа

Дмитрий Гриниченко
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война британская разведка юг Украины наступление ВСУ
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