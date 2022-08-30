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Украинский МиГ-29 бьет оккупантов ракетами AGM-88, HIMARS "зажег" на южном фронте – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 12:38
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На видео боевой работы украинского МиГ-29, которое показало командование Воздушных сил ВСУ, видно американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 (HARM) под крылом истребителя.

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"Украинский пилот снял и смонтировал видео боевой работы. Иван посвящает это видео своему павшему побратиму Евгению Лысенко, героически погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта", – подписан ролик.

В кадре появляется с желтой окантовкой AGM-88, позднее показаны пуски этих ракет.

8 августа выяснилось, что США передали Украине эти ракеты для подавления противовоздушной обороны российских оккупантов.

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Военнослужащий ВСУ Роман "Maverick" Бугай, который работает с аэроразведкой, выложил видео сразу после залпового пуска ракет из американских РСЗО M142 HIMARS где-то на Херсонском направлении фронта.

Вчера, 29 августа, на некоторых участках фронта на Правобережье начались активные контрнаступательные действия ВСУ.

26 августа Минобороны сообщило, что все "хаймарсы" остаются в строю. В США заявили, что увеличат производство HIMARS и ракет GMLRS к ним.

СПРАВКА. Американские ракетные системы M142, M270 и немецкий вариант M270 MARS II помогли Украине выстоять в летней фазе полномасштабной войны: благодаря этим установкам ВСУ уничтожают склады боеприпасов, командные пункты врага в глубоком тылу и их переправы. Официальный Киев призывает США поставить значительно больше этих установок (а также баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км к ним) для перехода в контрнаступление, но на 25 августа в Пентагоне считали, что Украине якобы не нужны такие ракеты.

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Евгений Пилипенко
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