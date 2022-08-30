На видео боевой работы украинского МиГ-29, которое показало командование Воздушных сил ВСУ, видно американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 (HARM) под крылом истребителя.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Украинский пилот снял и смонтировал видео боевой работы. Иван посвящает это видео своему павшему побратиму Евгению Лысенко, героически погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта", – подписан ролик.
В кадре появляется с желтой окантовкой AGM-88, позднее показаны пуски этих ракет.
8 августа выяснилось, что США передали Украине эти ракеты для подавления противовоздушной обороны российских оккупантов.
Читайте также: ВСУ отличаются не только мотивацией, но и технической смекалкой в бою — Foreign Affairs
Военнослужащий ВСУ Роман "Maverick" Бугай, который работает с аэроразведкой, выложил видео сразу после залпового пуска ракет из американских РСЗО M142 HIMARS где-то на Херсонском направлении фронта.
Вчера, 29 августа, на некоторых участках фронта на Правобережье начались активные контрнаступательные действия ВСУ.
26 августа Минобороны сообщило, что все "хаймарсы" остаются в строю. В США заявили, что увеличат производство HIMARS и ракет GMLRS к ним.
- Охотился за HIMARS: СБУ заявила, что поймала российского агента – посмотрите на эти фото.
Смотрите также: Снят на видео дневной удар по Антоновскому мосту: несколько роликов с разных ракурсов
Комментарии