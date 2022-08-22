За день в Украине уничтожили четыре средства ПВО россиян, в том числе ЗРК С-300 и Небо-М
За прошлые сутки, 21 августа, Силы обороны Украины уничтожили четыре средства противовоздушной обороны российских оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, также о поражении вооружений ПВО врага рассказали ночью в оперативном командовании "Юг".
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На южном фронте рапортовали, что оккупанты утратили:
→ две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300;
→ радиолокационную станцию "подсвечивания" и наведения (тип не указан);
→ межвидовой мобильный радиолокационный комплекс обнаружения на дистанциях до 600 кг аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах "Небо-М".
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Представитель ОК "Юг" не указал, где именно противник понес потери в ПВО.
В сводке речь идет о том, что Воздушные силы ВСУ "нанесли два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружению и технике в районах Александровки и Бурхановки", но там ли уничтожены системы ПВО, не уточняется.
"Окончательные потери врага доразведываются", – резюмировали военные.
- 8 августа выяснилось, что США передали Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 (HARM).
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