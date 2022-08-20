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ПВО в Днепропетровской области сбила утром четыре ракеты "Калибр" российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 09:55
ПВО в Днепропетровской области сбила утром четыре ракеты
Иллюстративное фото: ПВО ВСУ (фото - Об'єднані сили)
дополнено

Около 09:20 утра в Днепре прогремели взрывы, предварительно – сработала система противовоздушной обороны над городом. Об этом LIGA.net сообщили три источника на месте.

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По данным двух собеседников, в небе видели инверсионные следы запуска противоракет.

Эта информация подтверждается появившимися в открытом доступе роликами, которые мы не выкладываем из соображений безопасности.

В 09:58 в воздушном командовании "Восток" подтвердили – работает ПВО.

ОБНОВЛЕНО в 10:22. Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко пишет: "Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровской областью все 4 ракеты "Калибр". Слава нашим военным".

Новость будет дополнена, как только появится новая информация.

  • 19 августа 2022 года в Пентагоне заявили, что Украина получит системы противовоздушной обороны NASAMS "через два-три месяца".

Смотрите также: В Севастополе прогремел взрыв в районе штаба Черноморского флота РФ: видео с дроном

Евгений Пилипенко
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