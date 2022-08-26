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Все "хаймарсы" остаются в строю, более 50 складов армии России вышли из игры – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 14:19
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M142 HIMARS (фото — 1st Infantry Division US Army)

Ни одна пусковая установка реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II, которые поставлены союзниками Украине, не выведена из строя российскими оккупантами. Об это заявили в Twitter Минобороны.

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Там уточнили, что на вооружении Сил обороны сейчас находится свыше 20 таких установок.

"Все остаются в строю", – заверили в ведомстве у Алексея Резникова.

СПРАВКА. Американские ракетные системы M142, M270 и немецкий вариант M270 MARS II помогли Украине выстоять в летней фазе полномасштабной войны: благодаря этим установкам ВСУ уничтожают склады боеприпасов и командные пункты врага в глубоком тылу. Официальный Киев призывает США поставить значительно больше этих установок (а также баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км к ним) для перехода в контрнаступление, но на 25 августа в Пентагоне считали, что Украине якобы не нужны такие ракеты.

Также, по данным Минобороны, в результате ударов из этих систем свыше 50 российских складов с оружием и боеприпасами "вышли из игры".

Читайте также: Конгрессмен США: Россия, вам всем нужен Иисус. Но в ближайшее время хватит и HIMARS

Евгений Пилипенко
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война склад боеприпасов РСЗО HIMARS MLRS m270 M142 MARS II
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