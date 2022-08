Конгрессмен США: Россия, вам всем нужен Иисус. Но в ближайшее время хватит и HIMARS

Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, который отслеживает аудиоперехваты разговоров оккупантов с родственниками в России, недоумевает по поводу агрессивности таких собеседников. Ветеран ВВС США предположил в Twitter, что россиянами не хватает Бога, но в ближайшее время достаточно будет и ракетных систем M142 HIMARS на вооружении ВСУ.

Кинзингер послушал перехват разговора российского военного в Украине с женой, где они кричат, и написал: "Все ли русские пары так кричат друг на друга, когда находятся на грани поражения? Это, наверное, уже четвертый перехваченный звонок, который я слышу, где такая враждебность".

Russian soldier calls his distressed wife on Ukraine’s Independence Day from someone else’s phone, and says he is in a dangerous position. pic.twitter.com/TDy0pOESfr