Конгрессмен США: Россия, вам всем нужен Иисус. Но в ближайшее время хватит и HIMARS

Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, который отслеживает аудиоперехваты разговоров оккупантов с родственниками в России, недоумевает по поводу агрессивности таких собеседников. Ветеран ВВС США предположил в Twitter, что россиянами не хватает Бога, но в ближайшее время достаточно будет и ракетных систем M142 HIMARS на вооружении ВСУ.

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Кинзингер послушал перехват разговора российского военного в Украине с женой, где они кричат, и написал: "Все ли русские пары так кричат друг на друга, когда находятся на грани поражения? Это, наверное, уже четвертый перехваченный звонок, который я слышу, где такая враждебность".

Russian soldier calls his distressed wife on Ukraine’s Independence Day from someone else’s phone, and says he is in a dangerous position. pic.twitter.com/TDy0pOESfr — Dmitri (@wartranslated) August 24, 2022

"Россия, вам всем нужен Иисус. Но HIMARS будет достаточно в ближайшее время", – дописал член Палаты представителей от штата Иллинойс.

Американские ракетные системы M142 HIMARS помогли Украине выстоять в летней фазе полномасштабной войны: благодаря дюжине установок ВСУ уничтожают склады боеприпасов и командные пункты врага в глубоком тылу. Официальный Киев призывает США поставить значительно больше этих установок (а также баллистических ракет к ним) для перехода в контрнаступление.

Ранее Кинзингер поддержал идею, что потенциальная авария на Запорожской АЭС из-за россиян должна вызвать активацию 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне.

В одном из перехватов оккупант боится контрнаступления ВСУ: "Мы тут все останемся. Они пойдут огромными силами".

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Евгений Пилипенко

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