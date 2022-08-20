На Западе заговорили, что возможная авария на АЭС из-за россиян – "5-я статья устава НАТО"
На фоне российских провокаций на захваченной Запорожской АЭС и ядерного шантажа оккупантов, законодатели в Великобритании и США заговорили о том, что загрязнение радиацией территории стран НАТО в результате потенциальной аварии должно быть истолковано как нападение РФ на эти страны. Об этом первым написал в Twitter британский депутат Тобиас Эллвуд.
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По словам главы спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства, "давайте проясним это сейчас: любое преднамеренное повреждение, вызывающее возможную утечку радиации на украинском ядерном реакторе будет нарушением ст. 5 устава НАТО".
Его поддержал член Палаты представителей от штата Иллинойс Адам Кинзингер.
"Это так на 100%. Даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическое включение ст. 5", – подчеркнул в Twitter ветеран ВВС США.
- 12 августа постпред Украины в ООН Сергей Кислица объяснил послу России "доступно, как школьнику", что нужно на ЗАЭС.
- Россия неделю думала и 18 августа ответила генсеку ООН отказом насчет демилитаризованной зоны на ЗАЭС.
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