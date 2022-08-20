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На Западе заговорили, что возможная авария на АЭС из-за россиян – "5-я статья устава НАТО"

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 07:07
На Западе заговорили, что возможная авария на АЭС из-за россиян –
Тобиас Эллвуд (фото - ЕРА)

На фоне российских провокаций на захваченной Запорожской АЭС и ядерного шантажа оккупантов, законодатели в Великобритании и США заговорили о том, что загрязнение радиацией территории стран НАТО в результате потенциальной аварии должно быть истолковано как нападение РФ на эти страны. Об этом первым написал в Twitter британский депутат Тобиас Эллвуд.

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По словам главы спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства, "давайте проясним это сейчас: любое преднамеренное повреждение, вызывающее возможную утечку радиации на украинском ядерном реакторе будет нарушением ст. 5 устава НАТО".

Его поддержал член Палаты представителей от штата Иллинойс Адам Кинзингер.

"Это так на 100%. Даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическое включение ст. 5", – подчеркнул в Twitter ветеран ВВС США.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты заминировали ее и неоднократно обстреливали, обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". АЭС начали переподключать к Крыму. Западные СМИ, придерживаясь стандартов журналистики, дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя на западную аудиторию ложь и пропаганду (пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой. Они пригрозили заглушить АЭС.

Читайте также: Ядерный шантаж. Зачем России ЗАЭС и как она использует ее против Украины

Евгений Пилипенко
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