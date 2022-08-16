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Резников: То, что сейчас происходит на Запорожской АЭС – провокация

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 04:35
Резников: То, что сейчас происходит на Запорожской АЭС – провокация - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников назвал провокаций действия России на временно оккупированной ей Запорожской АЭС. Об этом глава Минобороны сказал в интервью Голосу Америки.

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Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины не наносят ударов вблизи Запорожской АЭС, а Россия своими действиями вокруг ЗАЭС и Энергодара пытается достигнуть нескольких целей.

"Нам нет смысла этого делать, поскольку сегодня мы понимаем весь уровень ядерной опасности по отношению к человечеству. Мы пережили в 1986 году чернобыльскую трагедию", – сказал министр обороны.

Он подчеркнул, что Украина "бьет во все набаты" и просит вмешаться не только МАГАТЭ, но и все международное сообщество, чтобы повлиять на ситуацию вокруг ЗАЭС.

"Мы убеждены, что там точно не должны быть сконцентрированы российские подразделения, и то, что сейчас происходит – это какая-то провокация и такая себе игра на ядерных нервах международного сообщества", – сказал Резников.

По его словам, своими действиями вокруг Запорожской АЭС и Энергодара Россия пытается достигнуть двух целей.

Первая – держать всех в заложниках возможностью использования ядерного оружия в виде "мирного ядерного оружия".

"Во-вторых, они попробуют технически – мы это точно знаем – переключить электроэнергию, которая производится этой станцией, для подачи ее в Крым, и полностью отключить свободные территории Украины, находящиеся под контролем правительства, от этой электроэнергии", – сказал Резников.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 
  • В последние несколько недель оккупанты регулярно обстреливают территорию у Запорожской АЭС. МИД Украины предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • 42 страны и ЕС требуют от России вывести войска из Запорожской АЭС и вернуть ее Украине.

Читайте также: В ООН ответили на обвинения россиян в "блокировании" визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Наталия Медведева
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заэс Алексей Резников
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