В ООН ответили на обвинения россиян в "блокировании" визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В Организации объединенных наций отреагировали на обвинения России в том, что ООН якобы блокирует визит представителей Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию, которую оккупировала армия РФ. Заявление спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика опубликовано на сайте организации.

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В ООН подчеркнули, что в последние несколько дней были неоднократные комментарии со стороны различных официальных лиц РФ, обвиняющих ООН в том, что секретариат либо отменил, либо заблокировал визит МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Хочу уточнить несколько моментов. Во-первых, МАГАТЭ является специализированным учреждением, которое действует с полной независимостью при принятии решений о том, как выполнять свой конкретный мандат. Во-вторых, секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ", – сказано в заявлении.

Дюжаррик подчеркнул, что секретариат ООН, находясь в тесном контакте с МАГАТЭ, пришел к выводу, что у него есть в Украине возможности логистики и безопасности, чтобы поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если Россия и Украина согласятся на это.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире.

В последние несколько недель оккупанты регулярно обстреливают территорию у Запорожской АЭС. МИД Украины предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

42 страны и ЕС требуют от России вывести войска из Запорожской АЭС и вернуть ее Украине.

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Оксана Житнюк

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