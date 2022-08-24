Охотился за HIMARS. СБУ заявила, что поймала российского агента – фото

Контрразведка задержала мужчину, который, по данным следствия, был агентом России и "охотился за HIMARS" – ракетными системами американского производства на вооружении ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Задержанный – житель Николаевской области, был завербован кадровым военным Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), предложение о работе на оккупантов получил через мессенджер, говорят правоохранители. В поле зрения украинских спецслужб мужчина попал как активный сторонник прокремлевских взглядов, которые выражал, в том числе в соцсетях.

По данным контрразведки, он собирал разведданные о дислокации и вооружении сил обороны Украины на юге. Его задачей также было установить и передать координаты боевых позиций HIMARS. Информацию он передавал по закрытым каналам связи в виде детальных схем, которые уничтожал после передачи.

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Россияне планировали использовать информацию от агента для ракетных ударов и диверсий, говорят в СБУ. Задержанному сообщили о подозрении и отправили в СИЗО.

22 августа СБУ заявила, что взяла корректировщика ракетных ударов по Запорожью. Спецслужба показала видео обысков и перехваты разговоров.

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Марк Сировой

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