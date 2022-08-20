Предатели пытались призваться в ВСУ, чтобы выведать, где оружие Запада: СБУ показала фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчин, которых считает агентами России из числа жителей Вышгородского района: они "способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевской области". Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Мужчины пытались устроиться в подразделения ВСУ, пишет спецслужба.

Они имели при себе оружие и активно участвовали в фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам, пишет СБУ.

Кроме того, по данным контрразведки, пособники врага пытали подростка за помощь силам обороны: тот выявлял технику и места дислокации россиян.

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После освобождения Киевской области предатели остались на территории района, добавили в СБУ.

"Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел "призваться" от одной из территориальных общин вблизи Киева", – рассказали правоохранители.

Однако СБУ уже "вела" пособников и вовремя разоблачила их планы.

Евгений Пилипенко

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