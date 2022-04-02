Зеленский – предателям: Вас накажут. Сразу делайте прописку в Ростове

Предателей, которые сотрудничают с российскими оккупантами, ждет наказание. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что во временно оккупированных южных районах войска РФ пытаются назначать каких-то "гауляйтеров" и "временных руководителей".

По его словам, оккупанты также угрожают работникам предприятий и органов власти, чтобы они сотрудничали с этими назначенцами.

"Мое сообщение для них очень простое: ответственность за коллаборацию необратима. Завтра или послезавтра – вопрос второстепенный", – сказал он.

Зеленский добавил, что "каждый, кто пошел в гауляйтеры, может уже делать себе прописку где-то в Ростове".

"А за сотрудничество с ними или оккупантами напрямую будут большие проблемы. Это последнее предупреждение", – подытожил президент.

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Марк Сировой

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