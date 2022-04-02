Еще не все испытания закончились, впереди грядут сложные битвы. Об этом заявил в видеообращении на 37 день полномасштабной рсоссийско-украинской войны президент Владимир Зеленский.

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"Впереди – сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый почувствует, что наступает мир", – подписал видео президент.

Марк Сировой

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