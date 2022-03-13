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Зеленский – чиновникам-предателям: Отправитесь вслед за 12 000 оккупантами

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 01:14
Зеленский – чиновникам-предателям: Отправитесь вслед за 12 000 оккупантами - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Чиновники, которые пошли на сотрудничество с российскими войсками, подписывают себе приговор отправиться вслед за 12 000 оккупантами, заявил в обращении президент Владимир Зеленский. По данным Генштаба ВСУ, в Украине войска РФ потеряли более 12 000 военных убитыми.  

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Он отметил, что оккупанты пытались провозгласить в Херсонской области псевдореспублику "ХНР", однако облсовет экстренно проголосовал, что Херсонская область – это Украина. Кроме того, против оккупантов ежедневно протестуют местные жители, напомнил Зеленский.

"Хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами. Хочу сказать: если кто-то из них вдруг соблазнился на предложения от оккупантов, вы подписываете себе приговор. Приговор – последовать за более чем 12 000 оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать", – сказал он.

Зеленский заверил: Украина вернет себе все временно оккупированные земли и не простит оккупантов и коллаборантов.

"Украина не забудет. Украина найдет и привлечет к ответственности. Каждого. Так, как это будет возможно", – заявил президент.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский коллаборанты чиновники ВСУ
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