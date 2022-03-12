Оккупанты потеряли больше 12 000. До 600 россиян сдались в плен – Зеленский

Оккупанты в войне с Украиной потеряли около 12 000 российских военных, порядка 500-600 россиян сдались в плен. Об этом на пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, некоторые российские военные уже понимают, что их промыли пропагандой и они ведут себя в Украине как нацисты.

Президент уточнил, что в плен Украине по состоянию на вчерашний день сдались порядка 500-600 российских военных. Точных цифр нет: "Меняется количество, многие побежали, многие прячутся в разных зданиях, кто-то пробирается в Россию. Там небольшой хаос".

"Почему такое количество пленных? Потому что они приехали убивать нас и потом увидели, во-первых, что они слабые, мы не сдадимся, а во-вторых, некоторые поняли, что они ведут себя как нацисты. Потому что так и было в нацистские времена", – отметил он.

Ранее сегодня президент озвучил потери украинской армии в войне с Россией: за 17 дней погибли 1300 военнослужащих.

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Валерия Кондратова

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