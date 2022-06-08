Исчезнувший в начале войны "слуга народа" объявился в Херсоне. Пишет, "РФ здесь навсегда"

На Facebook-странице херсонского нардепа от Слуги народа Алексея Ковалева, которого коллеги подозревают в госизмене, появилось первое сообщение с начала большой войны: он написал, что "Россия здесь навсегда, и теснейшая интеграция с Россией уже происходит". LIGA.net подтвердили в партии, что это его аккаунт в соцсети.

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Вчера, 7 июня, в захваченные Херсон и Мелитополь приезжал первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко. Представители оккупантов в Херсоне и Запорожской области заявили после этого о подготовке к "референдумам" о "вхождении в состав РФ".

Ковалев рассказал, как побывал на встрече с Кириенко, где "было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда", и что "планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонской области в экономическую модель России".

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Как написал все еще действующий нардеп Верховной Рады, "Россия нас слышит и понимает".

СПРАВКА. После полномасштабного вторжения в Украину Россия контролирует почти всю территорию Херсонской области вместе с областным центром. Также оккупанты захватили значительную часть Запорожской области, . После полномасштабного вторжения в Украину Россия контролирует почти всю территорию Херсонской области вместе с областным центром. Также оккупанты захватили значительную часть Запорожской области, но не Запорожье

О том, что Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля глава партии Слуга народа Елена Шуляк. В тот же день коллектив 4 канала попросил не отождествлять их с собственником этого медиа Ковалевым. Журналисты сообщили, что с первых дней большой войны он не выходил на связь и пребывал в оккупации.

Военно-политическое руководство Украины неоднократно заверяло, что с накоплением западных вооружений и формированием дополнительных подразделений войск ВСУ начнут процесс деоккупации захваченных в 2022-м и с 2014 года украинских территорий.

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Евгений Пилипенко

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