Слуга народа подозревает нардепа в госизмене. Просит Баканова и Венедиктову проверить

Херсонский депутат Слуги народа Алексей Ковалев подозревается в государственной измене, сообщила глава партии Елена Шуляк. Партия Слуга народа и ее фракция в Верховной Раде уже приостановили членство Ковалева во фракции и обратились в правоохранительные органы с призывом возбудить соответствующее уголовное дело.

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Алексей Ковалев – народный депутат Украины, избранный в избирательном округе №186 (Херсонская область).

Как пишет Шуляк, сейчас он добровольно находится на временно захваченной территории, общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий.

"Ковалев не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи", – указывает Шуляк.

Кроме того, нардеп не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Как указывает глава партии, адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил.

28 декабря 2021 года народный депутат Алексей Ковалев купил телевизионный "4 канал" у бывшего народного депутата Дмитрия Добродомова. 30 декабря Ковалев указал в декларации о доходах покупку телевизионного "4 канала" за свыше 4 млн грн как "подарок в неденежной форме" от родителей.

Позже Ковалев подтвердил, что именно он финансировал покупку телевизионного "4 канала", сделка была оформлена на родителей, а дальше родители подарили Ковалеву купленный актив.

Валерия Давыдова

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