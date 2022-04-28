UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

4 канал осудил подозреваемого в коллаборационизме собственника Ковалева из Слуги народа

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 19:30
4 канал осудил подозреваемого в коллаборационизме собственника Ковалева из Слуги народа - Фото
Алексей Ковалев (фото Алексей Ковалев – народный депутат/Facebook)

Коллектив 4 канала просит не отождествлять себя с собственником телеканала, народным депутатом от Слуги народа Алексеем Ковалевым, которого подозревают в коллаборационизме. Об этом говорится в заявлении 4 канала.   

"Поведение Алексея Ковалева бросает тень на наш коллектив, поэтому мы просим общество не отождествлять работников 4 канала с поведением Ковалева", – подчеркнуто в заявлении. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Алексей Ковалев подозревается в государственной измене, сообщила сегодня глава партии Слуга народа Елена Шуляк. Партия и фракция в Верховной Раде уже приостановили членство Ковалева во фракции и обратились в правоохранительные органы с призывом возбудить соответствующее уголовное дело.  

Семья Ковалева купила 4 канал в конце декабря 2021 года. Новый собственник давал публичные гарантии сохранения проукраинской редакционной политики и мощных инвестиций в развитие канала. 

С первых дней войны Алексей Ковалев не выходил на связь и не предоставил каналу и его работникам никакой поддержки, говорится в заявлении. 

4 канал с первых дней присоединился к общему телемарафону и начал транслировать на своих частотах "Единые новости" для противодействия враждебной пропаганде. 

"С начала полномасштабного вторжения России канал лишен возможности зарабатывать на рекламе, потому у него накопилось много долгов, и работники канала не получают заработную плату", – говорится в заявлении канала.

Тем не менее, из СМИ известно, что сейчас Ковалев находится на оккупированной территории в Херсонской области. 

"Там Алексей свободно ведет страницу в Facebook, общается с журналистами разных интернет-изданий и сообщает, что заботится о своих избирателях и агробизнесе и о том, что он общался с оккупантами", – уточнили журналисты "4 канала". 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа коллаборант Алексей Ковалев 4 канал
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 