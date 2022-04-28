4 канал осудил подозреваемого в коллаборационизме собственника Ковалева из Слуги народа

Коллектив 4 канала просит не отождествлять себя с собственником телеканала, народным депутатом от Слуги народа Алексеем Ковалевым, которого подозревают в коллаборационизме. Об этом говорится в заявлении 4 канала.

"Поведение Алексея Ковалева бросает тень на наш коллектив, поэтому мы просим общество не отождествлять работников 4 канала с поведением Ковалева", – подчеркнуто в заявлении.

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Алексей Ковалев подозревается в государственной измене, сообщила сегодня глава партии Слуга народа Елена Шуляк. Партия и фракция в Верховной Раде уже приостановили членство Ковалева во фракции и обратились в правоохранительные органы с призывом возбудить соответствующее уголовное дело.

Семья Ковалева купила 4 канал в конце декабря 2021 года. Новый собственник давал публичные гарантии сохранения проукраинской редакционной политики и мощных инвестиций в развитие канала.

С первых дней войны Алексей Ковалев не выходил на связь и не предоставил каналу и его работникам никакой поддержки, говорится в заявлении.

4 канал с первых дней присоединился к общему телемарафону и начал транслировать на своих частотах "Единые новости" для противодействия враждебной пропаганде.

"С начала полномасштабного вторжения России канал лишен возможности зарабатывать на рекламе, потому у него накопилось много долгов, и работники канала не получают заработную плату", – говорится в заявлении канала.

Тем не менее, из СМИ известно, что сейчас Ковалев находится на оккупированной территории в Херсонской области.

"Там Алексей свободно ведет страницу в Facebook, общается с журналистами разных интернет-изданий и сообщает, что заботится о своих избирателях и агробизнесе и о том, что он общался с оккупантами", – уточнили журналисты "4 канала".

28 декабря 2021 года народный депутат Алексей Ковалев купил телевизионный 4 канал у бывшего народного депутата Дмитрия Добродомова. 30 декабря Ковалев указал в декларации о доходах покупку телевизионного 4 канала за более 4 млн грн как "подарок в неденежной форме" от родителей. Позже Ковалев подтвердил, что именно он финансировал покупку телевизионного 4 канала, сделка была оформлена на родителей, а дальше родители подарили Ковалеву купленный актив.

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Роман Брыль

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