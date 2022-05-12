СБУ готовит подозрение новому кремлевскому куратору ОРДЛО
12.05.2022, 08:28
Фото: Twitter
Служба безопасности Украины готовит подозрение первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко. Оно будет касаться незаконного посещения оккупированной территории Украины в мае, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
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"Топ-чиновник страны-агрессора незаконно пересек государственную границу с Украиной и находился в разрушенном рашистами Мариуполе. Там он осуществлял пропаганду, оправдывал и признавал правомерной вооруженную российскую агрессию против Украины", – заявила СБУ.
Ему собираются инкриминировать ч.1 ст.332-2 Уголовного кодекса – незаконное пересечение государственной границы.
- В конце апреля российские медиа сообщили, что Владимир Путин сменил куратора в Кремле для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Вместо Дмитрия Козака был назначен первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
- 5 мая Кириенко приезжал в Мариуполь вместе с секретарем генерального совета партии Единая Россия Андреем Турчаком и главарем оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным.
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