СБУ готовит подозрение новому кремлевскому куратору ОРДЛО

Служба безопасности Украины готовит подозрение первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко. Оно будет касаться незаконного посещения оккупированной территории Украины в мае, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

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"Топ-чиновник страны-агрессора незаконно пересек государственную границу с Украиной и находился в разрушенном рашистами Мариуполе. Там он осуществлял пропаганду, оправдывал и признавал правомерной вооруженную российскую агрессию против Украины", – заявила СБУ.

Ему собираются инкриминировать ч.1 ст.332-2 Уголовного кодекса – незаконное пересечение государственной границы.

В конце апреля российские медиа сообщили, что Владимир Путин сменил куратора в Кремле для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Вместо Дмитрия Козака был назначен первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

5 мая Кириенко приезжал в Мариуполь вместе с секретарем генерального совета партии Единая Россия Андреем Турчаком и главарем оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным.

Андрей Водяный

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