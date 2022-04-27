Путин сменил в Кремле куратора террористических организаций ДНР и ЛНР – росСМИ

Диктатор Владимир Путин сменил куратора в Кремле по оккупированным територриям Донецкой и Луганской областей. Вместо Дмитрия Козака назначили первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, сообщает российское издание РБК со ссылкой на пять источников.

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Теперь за работу в Кремле с террористическими организациями ДНР и ЛНР отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП) России.

Как сообщает источник изданию, смена кураторов может свидетельствует о рассмотрении сценария вхождения захваченных территорий Донбасса в состав России.

21 февраля диктатор Путин признал "независимыми республиками" захваченные Россией территории Донбасса после чего 24 февраля Россия начала полномаштабное вторжения в Украину.

22 апреля Россия открыто озвучила цели второго этапа войны — оккупация Донбасса и юга Украины, следующая – Молдова.

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Наталия Фреик

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