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Путин сменил в Кремле куратора террористических организаций ДНР и ЛНР – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 13:00
Путин сменил в Кремле куратора террористических организаций ДНР и ЛНР – росСМИ - Фото
Сергей Кириенко (Фото: ЕРА)

Диктатор Владимир Путин сменил куратора в Кремле по оккупированным територриям Донецкой и Луганской областей. Вместо Дмитрия Козака назначили первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, сообщает российское издание РБК со ссылкой на  пять источников.

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Теперь за работу в Кремле с террористическими организациями ДНР и ЛНР отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП) России.

Как сообщает источник изданию, смена кураторов может свидетельствует о рассмотрении сценария вхождения захваченных территорий Донбасса в состав России. 

  • 21 февраля диктатор Путин признал "независимыми республиками" захваченные Россией территории Донбасса после чего 24 февраля Россия начала полномаштабное вторжения в Украину.
  • 22 апреля Россия открыто озвучила цели второго этапа войны — оккупация Донбасса и юга Украины, следующая – Молдова. 

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Наталия Фреик
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"ДНР" Донбасс владимир путин ордло лнр дмитрий козак
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