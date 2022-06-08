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Лаврова спросили, "что еще украденного, кроме зерна, успела продать РФ". Он нахамил: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 16:40
Сергей Лавров (фото - ЕРА)
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Министр иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергей Лавров хамски ответил журналисту Суспільного, который спросил его, "что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?", но по сути вопроса ничего не сказал. Вместо прямого ответа он в очередной раз озвучил пропаганду Кремля о "неонацистах в Украине".

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Вопрос и ответ прозвучали на пресс-конференции в Стамбуле, которую представитель путинского режима проводил вместе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Лавров с улыбкой попытался перевести вину на задавшего вопрос: "У вас все время голова болит о том, где б че своровать, да? И думаете, что все так поступают?"

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Вместо прямого ответа российский министр начал рассказывать о том, что РФ "занимается реализацией цели – избавление востока Украины от давления неонацистского режима".

В начале июня российские оккупанты отправили из порта захваченного Мариуполя первые партии украденного на меткомбинатах разрушенного города проката.

Евгений Пилипенко
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война зерно Сергей Лавров Турция оккупация
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