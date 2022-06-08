Министр иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергей Лавров хамски ответил журналисту Суспільного, который спросил его, "что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?", но по сути вопроса ничего не сказал. Вместо прямого ответа он в очередной раз озвучил пропаганду Кремля о "неонацистах в Украине".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вопрос и ответ прозвучали на пресс-конференции в Стамбуле, которую представитель путинского режима проводил вместе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Лавров с улыбкой попытался перевести вину на задавшего вопрос: "У вас все время голова болит о том, где б че своровать, да? И думаете, что все так поступают?"

Читайте также: Угроза Одессе. Кулеба просит не наступать с Путиным на грабли, вспомнил Макрона и Шольца

Вместо прямого ответа российский министр начал рассказывать о том, что РФ "занимается реализацией цели – избавление востока Украины от давления неонацистского режима".

В начале июня российские оккупанты отправили из порта захваченного Мариуполя первые партии украденного на меткомбинатах разрушенного города проката.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.