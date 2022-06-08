Министр иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергей Лавров хамски ответил журналисту Суспільного, который спросил его, "что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?", но по сути вопроса ничего не сказал. Вместо прямого ответа он в очередной раз озвучил пропаганду Кремля о "неонацистах в Украине".
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Вопрос и ответ прозвучали на пресс-конференции в Стамбуле, которую представитель путинского режима проводил вместе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Лавров с улыбкой попытался перевести вину на задавшего вопрос: "У вас все время голова болит о том, где б че своровать, да? И думаете, что все так поступают?"
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Вместо прямого ответа российский министр начал рассказывать о том, что РФ "занимается реализацией цели – избавление востока Украины от давления неонацистского режима".
В начале июня российские оккупанты отправили из порта захваченного Мариуполя первые партии украденного на меткомбинатах разрушенного города проката.
- Экспорт украинского зерна традиционным путем – по Черному и Азовскому морям – невозможен из-за войны: оккупации портов и блокады акватории. Рассматриваются варианты создания коридоров под гарантии других стран и вывоза через Беларусь в балтийские порты.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Украина сможет вывезти зерно, если будет достаточно оружия для защиты Одессы от возможной атаки РФ на приморский город.
- 3 июня стало известно, что Турция оказалась в числе стран, куда поступает зерно, которое Россия украла у Украины. Посол Украины рассказал, как РФ провозит в страну краденое зерно. Он также назвал условие разблокирования портов Украины для вывоза зерна: "Нужен мандат на огонь по кораблям РФ".
- США предупредили 14 стран о попытках России продать им украденное зерно.
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