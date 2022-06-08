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Нужен мандат на огонь по кораблям РФ. Посол назвал условие разблокирования портов Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 15:23
Нужен мандат на огонь по кораблям РФ. Посол назвал условие разблокирования портов Украины - Фото
Василий Боднар (Фото: пресс-служба МИД)

Украина согласна экспортировать зерно из своих портов, но у международной военной миссии, которая должна обеспечить безопасность морских проходов, должен быть мандат на открытие огня по российским кораблям, если те будут препятствовать движению конвоев или будут провоцировать. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Укринформу

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Дипломат считает, что разблокировать украинские порты можно военным способом, в частности, при участии Турции. 

"Для гарантий важно участие кораблей или конвоев кораблей иностранных государств, которые могли бы обеспечить безопасность прохода. Гарантировать безопасность открытия портов Украины может, например, международная военная миссия с участием Турции. Но вопрос в том, будет ли у них мандат открывать огонь, если россияне попытаются препятствовать движению конвоев или будут провоцировать", — сказал Боднар. 

Читайте также: Посол Украины в Турции рассказал, как Россия провозит в страну краденое украинское зерно 

На встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу 8 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "обещает не пользоваться ситуацией для достижения военных целей, если Киев разминирует порты". 

  • Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, ставшим в последние недели  одной из главных тем на глобальной повестке дня.
  • Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Беларусь в балтийские порты.

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Дмитрий Гриниченко
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зерно Турция продовольствие порты
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