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США предупредили 14 стран о попытках России продать им украденное украинское зерно – NYT

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 16:51
США предупредили 14 стран о попытках России продать им украденное украинское зерно – NYT - Фото
Судно Михаил Ненашев﻿ (Фото: vesselfinder.com)

Соединенные Штаты Америки предупредила 14 стран Азии и Африки о попытках России продать им похищенное из Украины зерно, сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

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Изданию стало известно, что в мае администрация США направила предупреждения в письменном виде странам Африки, Пакистану, Турции, Бангладешу и Шри-Ланке.

Речь идет о 500 000 тонн украинской пшеницы, стоимость которой оценивается в $100 млн.  Отмечается, что зерно было вывезено наземным путем из Украины во временно оккупированный Крым. 

Администрации США подозревают в перевозке украинской пшеницы три российских суда:  "Матрос Кошка", "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев".  За последний месяц эти корабли курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в восточном Средиземноморье.

Согласно сайтам, отслеживающим передвижение судов, российские корабли заходили в порты Турции или Сирии и находясь в Средиземном море, выключали транспондеры, чтобы, вероятно,  скрыть пункты назначения. 

Почти 25 млн тонн зерна застряли в Украине из-за войны. Его невозможно вывезти, потому что Россия заблокировала морские порты, а сухопутная логистика не рассчитана на такое количество продукции.

Читайте также: Россия ворует украинское зерно, чтобы продать и получить прибыль – Блинкен

Наталия Фреик
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