США предупредили 14 стран о попытках России продать им украденное украинское зерно – NYT

Соединенные Штаты Америки предупредила 14 стран Азии и Африки о попытках России продать им похищенное из Украины зерно, сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Изданию стало известно, что в мае администрация США направила предупреждения в письменном виде странам Африки, Пакистану, Турции, Бангладешу и Шри-Ланке.

Речь идет о 500 000 тонн украинской пшеницы, стоимость которой оценивается в $100 млн. Отмечается, что зерно было вывезено наземным путем из Украины во временно оккупированный Крым.

Администрации США подозревают в перевозке украинской пшеницы три российских суда: "Матрос Кошка", "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев". За последний месяц эти корабли курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в восточном Средиземноморье.

Согласно сайтам, отслеживающим передвижение судов, российские корабли заходили в порты Турции или Сирии и находясь в Средиземном море, выключали транспондеры, чтобы, вероятно, скрыть пункты назначения.

Почти 25 млн тонн зерна застряли в Украине из-за войны. Его невозможно вывезти, потому что Россия заблокировала морские порты, а сухопутная логистика не рассчитана на такое количество продукции.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает страны, которым Россия пытается продать украденное украинское зерно. Киев начнет их называть, если те будут покупать похищенную продукцию.

Читайте также: Россия ворует украинское зерно, чтобы продать и получить прибыль – Блинкен

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.