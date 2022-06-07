Россия ворует украинское зерно, чтобы продать и получить прибыль – Блинкен
6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть заслуживающие доверия сообщения о том, что Россия крадет зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли. Об этом сообщает Reuters.
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Выступая во время виртуального круглого стола с благотворительными и неправительственными организациями, Блинкен сказал, что кража зерна стала частью более широких действий России во время ее войны в Украине, которые подорвали способность Украины экспортировать урожай пшеницы и усугубили глобальный кризис продовольственной безопасности.
"Есть заслуживающие доверия сообщения, как мы видели сегодня в одной из наших ведущих газет, о том, что Россия ворует украинское зерно, подготовленное для экспорта… чтобы продать его для собственной выгоды", – сказал Блинкен, явно ссылаясь на статью New York Times, в которой Вашингтон предупредил 14 стран, в основном в Африке, о том, что Россия пытается отправить украденное украинское зерно покупателям за границу.
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