UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ взяла корректировщика ракетных ударов по Запорожью: видео и перехваты разговоров видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 14:38
Видео: СБУ
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной группы Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), а также о задержании корректировщика ракетных ударов по Запорожью.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным СБУ, российские "агенты" собирали данные о дислокации и перемещении сил обороны Украины на юге.

Как заявляет украинская спецслужба, организовала группу жительница временно оккупированного Мелитополя, муж которой воюет против ВСУ на юге.

Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, живущего в Запорожье. Он должен был наблюдать за перемещением украинских войск, фотографировать и передавать данные через Telegram.

Эти данные жительница Мелитополя передавала оккупантам для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов Запорожья. В случае успешного выполнения задач агрессоры обещали ей руководящую "должность" в Мелитополе, а ее мужа обещали перевести с передовой в тыл группировок РФ.

СБУ задержала жителя Запорожья, ему объявлено о подозрении, обвинительный акт уже направлен в суд. Организатору группы сообщено о подозрении заочно по статье о госизмене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

  • 18 августа российские оккупанты нанесли удар по Запорожью из реактивных систем залпового огня. Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе.

Читайте также: СБУ: Задержан агент ФСБ – он был корректировщиком, хотел убивать и стать гауляйтером

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу перехват Запорожье гру корректировщик наводчик
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 