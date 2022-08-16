UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Задержан агент ФСБ – он был корректировщиком, хотел убивать и стать гауляйтером видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 10:28
Видео - СБУ
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Контрразведка задержала мужчину, который, по данным следствия, работал на ФСБ РФ, корректировал огонь по Запорожью, планировал вступить в российские расстрельные группы и получить одну из руководящих должностей в оккупационной администрации. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что подозреваемый был завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности в прифронтовом регионе. Россиян интересовали данные о размещении ВСУ, их личном составе, технике и "отчеты" о ракетных ударах по Запорожью.

По данным СБУ, он передавал данные через специально созданный анонимный Telegram-канал, описывал свои наблюдения и добавлял фото. Эти данные оккупанты использовали для корректировки ударов по Запорожью и планирования диверсий. Подозреваемый получал деньги через электронные переводы.

Читайте также: СБУ накрыла агентурную сеть ФСБ РФ: спецназ в Одессе задержал "Профессора" – видео

СБУ: Задержан агент ФСБ – он был корректировщиком, хотел убивать и стать гауляйтером

В спецслужбе также отмечают, что фигуранту обещали одну из руководящих "должностей" в оккупационной администрации в случае захвата города, а сам он хотел присоединиться к "расстрельным группам", чтобы пытать и убивать украинских защитников, в том числе добробатовцев.

Во время обысков СБУ изъяла телефоны, которые использовались для общения с российскими координаторами, и банковскую карточку, на которую приходили деньги от ФСБ. Задержанному сообщили о подозрении в госизмене, его отправили в СИЗО.

Читайте также: Идентифицирован друг Кадырова, который похитил и пытал подростка в Киевской области – СБУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу фсб агент Запорожье контрразведка корректировщик гауляйтер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 