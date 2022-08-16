СБУ: Задержан агент ФСБ – он был корректировщиком, хотел убивать и стать гауляйтером

Контрразведка задержала мужчину, который, по данным следствия, работал на ФСБ РФ, корректировал огонь по Запорожью, планировал вступить в российские расстрельные группы и получить одну из руководящих должностей в оккупационной администрации. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что подозреваемый был завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности в прифронтовом регионе. Россиян интересовали данные о размещении ВСУ, их личном составе, технике и "отчеты" о ракетных ударах по Запорожью.

По данным СБУ, он передавал данные через специально созданный анонимный Telegram-канал, описывал свои наблюдения и добавлял фото. Эти данные оккупанты использовали для корректировки ударов по Запорожью и планирования диверсий. Подозреваемый получал деньги через электронные переводы.

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В спецслужбе также отмечают, что фигуранту обещали одну из руководящих "должностей" в оккупационной администрации в случае захвата города, а сам он хотел присоединиться к "расстрельным группам", чтобы пытать и убивать украинских защитников, в том числе добробатовцев.

Во время обысков СБУ изъяла телефоны, которые использовались для общения с российскими координаторами, и банковскую карточку, на которую приходили деньги от ФСБ. Задержанному сообщили о подозрении в госизмене, его отправили в СИЗО.

15 августа СБУ сообщила, что два криминальных авторитета из России пытались вступить в добробаты.

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Марк Сировой

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