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СБУ накрыла агентурную сеть ФСБ РФ: спецназ в Одессе задержал "Профессора" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 17:33
Видео - СБУ
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Служба безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, которая обеспечивала россиян информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным СБУ, руководил сетью завербованный ФСБ житель Одессы с позывным "Профессор". По заданию россиян, он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть с людьми из разных регионов.

В спецслужбе говорят, что он также подыскивал для ФСБ потенциальную агентуру, которая готова за деньги собирать информацию и корректировать огонь. Россиян интересовали данные о дислокации "центров принятия решений" и стратегических объектов критической инфраструктуры в регионах Украины.

По данным СБУ, "Профессор" в частности отрабатывал задания ФСБ по сбору данных о силах ПВО, противокорабельных комплексах, артиллерии, укреплениях и специфике объектов СБУ и ОК "Юг" в Одесской области, а также об общественно-политической обстановке в Одессе.

Правоохранители говорят, что задокументировали факты неоднократного получения им денежного вознаграждения, видео и фотосъемки мест расположений военных. Спецназ СБУ задержал "Профессора" с поличным – во время доразведки возле Одесской военной администрации.

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СБУ накрыла агентурную сеть ФСБ РФ: спецназ в Одессе задержал "Профессора" – видео

Кроме него, был задержан член сети в Ивано-Франковской области, пишет СБУ. Он от кураторов получил задание собирать информацию о военных объектах, блокпостах, перемещении техники ВСУ, региональных "центрах принятия решений".

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным подозрений по статье о госизмене. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к сети.

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Марк Сировой
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