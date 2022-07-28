СБУ заявила о разоблачении схемы продажи паспортов Украины. "Клиентами" были диверсанты РФ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении дельцов, которые "выдавали" украинские паспорта российским диверсантам. Как сообщает пресс-служба СБУ, фейковые документы продавали по $4000.

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Спецслужба заявила о разоблачении группы злоумышленников, которые помогали россиянам "легализоваться" в Украине.

По данным СБУ, дельцы производили для иностранцев украинские паспорта, а среди их клиентов были россияне, которые работали на оккупантов и вели разведывательно-подрывную деятельность.

По данным следствия, схему организовал бывший налоговик из временно оккупированного Донецка, перебравшийся в Харьков.

Для производства фейковых документов он задействовал личные связи среди правоохранителей. Стоимость фальшивого паспорта – $4000.

Изготовителя "документов" задержали на горячем – когда он получал деньги за фальшивый паспорт. Причем "заказчик" паспорта, по данным СБУ, был российским диверсантом и для конспирации пытался легализоваться в Украине. Сейчас "заказчик" находится в поле зрения СБУ и с ним проводятся соответствующие процессуальные действия.

В начале июля в МВД сообщили, что в Украине усилили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси.

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Оксана Житнюк

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