СБУ: Задержан житель Киеве, он передавал данные о военных и терробороне спецслужбам РФ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве еще одного российского информатора, который, по данным следствия, передавал разведданные об украинских военных и батальонах территориальной обороны гражданке России для разведки оккупационных войск.

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По данным следствия, 41-летний житель Киева передавал информацию россиянке, которая находится на временно оккупированных территориях Украины как военная корреспондентка федерального телеканала "Первый канал" для разведки оккупационных войск.

В спецслужбе говорят, что с апреля 2022 года мужчина получал задания от россиянки и вел переписку исключительно в мессенджерах, используя различные номера мобильной связи для конспирации. Чтобы идентифицировать друг друга в сети, "абоненты" применяли условные слова-пароли, сообщает СБУ.

Правоохранители изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, содержащие доказательства его противоправной деятельности в ходе обыска.

Задержанному жителю Киева сообщено о подозрении по несанкционированному распространению информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других формирований.

18 июля СБУ задержала "российскую агентку", которая собирала координаты для ракетных ударов по Киеву.

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