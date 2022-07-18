СБУ: Задержана российская агентка, она собирала координаты для ракетных ударов по Киеву
Служба безопасности Украины заявила о задержании "российской агентки", которая, по данным следствия, собирала координаты для ракетных ударов по Киеву. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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По данным спецслужбы, агентом была 60-летняя гражданка Украины: она собирала информацию о местах расположения военной техники, блок-постов, объектов критической инфраструктуры, гражданских и военных объектов в Киеве и области.
По предварительной информации, россияне планировали использовать переданные данные для нанесения ракетных ударов по Киеву и для возможного проведения диверсий в столице.
В спецслужбе говорят, что она через мессенджеры получала задания от кураторов из РФ и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. СБУ также опубликовала фрагмент переговоров подозреваемой с куратором (с 00:50 на видео).
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Задержанной женщине сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК). Ей грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 13 июля СБУ опубликовала перехват переговоров, в которых оккупанты говорят, что не могут перейти в наступление.
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