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СБУ: Задержана российская агентка, она собирала координаты для ракетных ударов по Киеву

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 12:27
СБУ: Задержана российская агентка, она собирала координаты для ракетных ударов по Киеву - Фото
Задержание агента РФ в Киеве (фото - СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании "российской агентки", которая, по данным следствия, собирала координаты для ракетных ударов по Киеву. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, агентом была 60-летняя гражданка Украины: она собирала информацию о местах расположения военной техники, блок-постов, объектов критической инфраструктуры, гражданских и военных объектов в Киеве и области.

По предварительной информации, россияне планировали использовать переданные данные для нанесения ракетных ударов по Киеву и для возможного проведения диверсий в столице.

В спецслужбе говорят, что она через мессенджеры получала задания от кураторов из РФ и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. СБУ также опубликовала фрагмент переговоров подозреваемой с куратором (с 00:50 на видео).

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Задержанной женщине сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК). Ей грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

  • 13 июля СБУ опубликовала перехват переговоров, в которых оккупанты говорят, что не могут перейти в наступление.

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Марк Сировой
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киев сбу ракетный удар агент ракеты армия рф спецслужбы РФ корректировщик войска россии
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