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Ракетные удары по Николаеву. СБУ задержала подозреваемых корректировщиков огня – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 12:31
Ракетные удары по Николаеву. СБУ задержала подозреваемых корректировщиков огня – фото - Фото
Задержание подозреваемого в корректировке огня армии РФ по Николаеву (фото - СБУ)

Служба безопасности Украины задержала людей, подозреваемых в наводке огня армии России для ракетных ударов по Николаеву и Баштанке. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Подозреваемыми являются жители Николаевской области. По данным следствия, через отработанные каналы закрытой связи они передавали куратору информацию о расположении подразделений ВСУ и инфраструктурных объектов. Эти данные россияне использовали для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке, говорят в СБУ.

В спецслужбе добавили, что во время обысков по месту проживания изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, на которых есть доказательства.

Ракетные удары по Николаеву. СБУ задержала подозреваемых корректировщиков огня – фото

Ракетные удары по Николаеву. СБУ задержала подозреваемых корректировщиков огня – фото

Ракетные удары по Николаеву. СБУ задержала подозреваемых корректировщиков огня – фото

Сейчас подозреваемые задержаны. Им грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.

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Марк Сировой
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