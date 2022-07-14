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Утром 14 июля российские оккупанты обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Николаев, звучат мощные взрывы! Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях. Не публикуйте фотографии и видео с мест прилетов в социальных сетях!", – написал Сенкевич.

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 04:25. Сообщение мэра о взрывах появилось в 05:07.

ОБНОВЛЕНО В 06:10

В 05:52 Сенкевич сообщил, что оккупанты попали в гражданские объекты в Николаеве.

На местах уже работают спасатели и аварийные бригады.

Подробности мэр пообещал сообщить позже.

ДОПОЛНЕНО в 09:10

По сообщению мэра, один из ударов нанесен по центру города – по отелю "Николаев", ударной волной и осколками повреждено также здание торгово-развлекательного центра напротив него.

Коммунальные службы уже расчистили для автомобилей проезд от обломков и мусора.

Как сообщил глава ОГА Виталий Ким, по предварительной информации по Николаеву были выпущены девять ракет из ЗРК С-300. Повреждены два учебные заведения, объект транспортной инфраструктуры и гостиница. Один человек ранен. Предварительно без жертв. Информация уточняется.

12 июля российская армия нанесла удар по Николаеву – попали ракетами по больницам и жилым домам.

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Наталия Медведева , Сергей Бережной

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