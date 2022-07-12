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Армия России понесла наибольшие потери на Николаевском направлении: сводка потерь за сутки

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 09:24

Украинские военные вчера, 11 июня, уничтожили около 70 российских оккупантов и четыре танка. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 37 470 военнослужащих, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера украинские военные нанесли наибольшие потери россиянам на Николаевском направлении. С 24 февраля по 12 июля армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 37 470 (+70) человек ликвидировано,

танков ‒ 1649 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 3829 (+1),

артиллерийских систем – 838 (0),

РСЗО – 247 (0),

средств ПВО – 109 (0),

самолетов – 217 (0),

вертолетов – 188 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (0),

крылатых ракет – 155 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2699 (+3),

спецтехники – 66 (0).

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Марк Сировой
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ВСУ убитые Николаев потери армия рф генштаб юг войска россии
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