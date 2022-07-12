Массированный удар по Николаеву. Россия попала ракетой по больницам и жилым домам – фото

Армия России утром атаковала Николаев ракетами, под удар попала гражданская инфраструктура. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Виталий Ким.

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По его словам, утренний ракетный удар по Николаеву был массированным. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. Известно о четырех раненых, предварительно обошлось без жертв. Информация уточняется.

Ким также добавил, что вчера из-за российских обстрелов Первомайского Николаевского района повреждены сельхозпредприятие, сельхозтехника и жилой дом, пострадавших нет.

Кроме того, армия РФ била вчера вечером и сегодня в 04:30 по Широковской общине, попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов. Продолжаются обстрелы сел вдоль линии столкновения в Березнеговатской общине, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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