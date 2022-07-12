В Николаеве звучат мощные взрывы. Воздушная тревога – по всей стране

12 июля, около 04:00 на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

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"В Николаеве раздаются мощные взрывы! Прошу всех не выходить из укрытий!", – написал Сенкевич в Telegram.

В пабликах Telegram сообщают, что в Николаеве "очень много взрывов".

Воздушная тревога объявлена почти на всех территории Украины – кроме Херсонской области и Крыма.

Тревогу в Николаеве объявили в 04:04. Сенкевич сообщил о взрывах в 04:15.

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Наталия Медведева

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