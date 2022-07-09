Оккупанты выпустили утром шесть ракет из комплекса С-300 по Николаеву – Ким

Утром 9 июля оккупанты обстреляли Николаев шестью ракетами с зенитно ракетного комплекса противовоздушной обороны С-300. В результате обстрелов есть разрушения в городе, но обошлось без жертв среди местного населения, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы ВСУ", – сообщил Виталий Ким.

Глава ОВА также показал последствия обстрелов оккупантов в городе.

только важные и проверенные новости

8 июля Виталий Ким сообщал, что оккупанты переделывают систему наведения ракет комплекса ПВО С-300 так, чтобы стрелять по земле. С этим связано учащение ракетных обстрелов.

Читайте также: 70% ракет та снарядів після авіаударів армії Росії летять "у молоко" – Генштаб

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.