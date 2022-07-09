Оккупанты выпустили утром шесть ракет из комплекса С-300 по Николаеву – Ким
09.07.2022, 14:04
Виталий Ким (Фото: скриншот из видео)
Утром 9 июля оккупанты обстреляли Николаев шестью ракетами с зенитно ракетного комплекса противовоздушной обороны С-300. В результате обстрелов есть разрушения в городе, но обошлось без жертв среди местного населения, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы ВСУ", – сообщил Виталий Ким.
Глава ОВА также показал последствия обстрелов оккупантов в городе.
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- 8 июля Виталий Ким сообщал, что оккупанты переделывают систему наведения ракет комплекса ПВО С-300 так, чтобы стрелять по земле. С этим связано учащение ракетных обстрелов.
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