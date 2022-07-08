Россияне переделывают ракеты ПВО в атакующие класса "земля-земля" и неточно ими бьют – Ким
Российские оккупанты якобы переделывают систему наведения ракет комплекса противовоздушной обороны С-300 так, чтобы бить ими по целям на земле. Об этом рассказал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С этим, считает он, связано учащение ракетных обстрелов.
"Орки перерабатывают С-300 ракеты, их много, они ставят на них GPS, чтобы стрелять по земле, они из-за этого не точны. И они по 12 ракет стреляют", – написал он.
Россия постоянно обвиняет НАТО в насыщении стран восточного фланга Альянса системами противоракетной обороны, которые, по словам различных ее спикеров, "можно переделать в наступательное вооружение". Сейчас, как рассказал Ким, Россия этим занимается сама.
Читайте также: 70% ракет и снарядов после авиаударов армии России летят "в молоко" – Генштаб
Помимо этого, по словам главы Николаевской ОВА, захватчики "взялись за села", в частности Березнеговатое, – разбивают ангары.
Ким также предупредил военных: если кто-то будет нарушать правила дорожного движения "без реальной надобности", обещает "запомнить машину и лично ее отобрать".
- 24 июня ракета российских оккупантов "передумала" улетать и поразила их же позиции: смотрите яркое видео.
- 5 июля ВСУ сбили шесть ракет и показали работу ПВО в Днепре.
- 8 июля оккупанты под Нескучным "демилитаризовали" свои же позиции из РСЗО.
Комментарии