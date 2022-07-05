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Сбили шесть ракет. ВСУ показали работу ПВО в Днепре 5 июля — видео

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 15:44
Сбили шесть ракет. ВСУ показали работу ПВО в Днепре 5 июля — видео - Фото
Работа ПВО в Днепре (Фото: скриншот с видео)

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины показали работу противовоздушной обороны в Днепре утром 5 июля, когда в Днепропетровской области сбили шесть российских ракет. Видео опубликовала пресс-служба ВС ВСУ.

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Подразделения зенитно-ракетных войск Воздушного командования "Восток" сбили шесть из семи выпущенных по Днепропетровской области ракет 5 июля. 

В Днепре обломки сбитой ракеты привели к возгоранию, но пожар потушили спасатели, никто не пострадал. В городе Покров был прилет в частный сектор. Несколько домов разрушено, еще в нескольких – выбиты окна. На пожаре, который загорелся от взрыва, работают спасатели и полицейские. Предварительно – без пострадавших.

Читайте также: "Ракет еще достаточно". В ВСУ ответили, заканчиваются ли у РФ возможности для обстрелов 

Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары пво днепр
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