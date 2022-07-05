Сбили шесть ракет. ВСУ показали работу ПВО в Днепре 5 июля — видео
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины показали работу противовоздушной обороны в Днепре утром 5 июля, когда в Днепропетровской области сбили шесть российских ракет. Видео опубликовала пресс-служба ВС ВСУ.
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Подразделения зенитно-ракетных войск Воздушного командования "Восток" сбили шесть из семи выпущенных по Днепропетровской области ракет 5 июля.
В Днепре обломки сбитой ракеты привели к возгоранию, но пожар потушили спасатели, никто не пострадал. В городе Покров был прилет в частный сектор. Несколько домов разрушено, еще в нескольких – выбиты окна. На пожаре, который загорелся от взрыва, работают спасатели и полицейские. Предварительно – без пострадавших.
- 4 июля россияне ракетами разбомбили школу в Харькове и обстреляли Сумскую область.
- 5 июля войска РФ подвергли массированному обстрелу Славянск, мэр города Вадим Лях призывает жителей оставаться в укрытиях.
- 3 июля россияне устроили наиболее массированный обстрел Славянска за последнее время — удар наносили из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибло шесть человек, еще 15 получили ранения.
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