UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне обстреляли ракетами и минами Сумскую область: ранены шесть человек

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 23:12
Россияне обстреляли ракетами и минами Сумскую область: ранены шесть человек - Фото
Школа в Эсманской громаде (фото - t.me/Zhyvytskyy)

4 июля российские оккупанты били ракетами и обстреливали из минометов громады Сумской области. Ранения получили шестеро мирных жителей. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

После 13:00 россияне ударили ракетами по школе в Эсманской громаде. Четверо человек получили ранения.

Около 17:00 минометным огнем по Новослободской громаде россияне разрушили хозяйственное сооружение и электросети.

После 18:00 по Белопольской громаде Сумского района с территории России начался минометный обстрел – 24 прилета. Также враги сбросили гранату с беспилотника.

С 19:00 до 20:00 россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольской громады. Всего было выпущено пять ракет. Также велся минометный обстрел.

После 21:00 огонь из минометов и самоходных артиллерийских установок продолжился. По меньшей мере два человека получили ранения.

Читайте также
Российские войска выпустили по Сумской области более 230 мин и снарядов – ОВА
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел Сумы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 