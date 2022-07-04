Россияне обстреляли ракетами и минами Сумскую область: ранены шесть человек
4 июля российские оккупанты били ракетами и обстреливали из минометов громады Сумской области. Ранения получили шестеро мирных жителей. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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После 13:00 россияне ударили ракетами по школе в Эсманской громаде. Четверо человек получили ранения.
Около 17:00 минометным огнем по Новослободской громаде россияне разрушили хозяйственное сооружение и электросети.
После 18:00 по Белопольской громаде Сумского района с территории России начался минометный обстрел – 24 прилета. Также враги сбросили гранату с беспилотника.
С 19:00 до 20:00 россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольской громады. Всего было выпущено пять ракет. Также велся минометный обстрел.
После 21:00 огонь из минометов и самоходных артиллерийских установок продолжился. По меньшей мере два человека получили ранения.
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