Российские войска выпустили по Сумской области более 230 мин и снарядов – ОВА

3 июля российские войска в очередной раз провели массированные обстрелы Сумской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По информации главы ОВА, в течение дня россияне выпустили по Сумской области более 230 мин и снарядов разного калибра.

От обстрелов пострадали пять громад: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская.

С 09:30 по Зноб-Новгородской громаде начался массовый обстрел, вероятно из САУ. Всего 120 прилетов. Сгорел один автомобиль. По мнению Живицкого, использовались "фосфорные и флешетные снаряды".

В 09:45 по окрестностям одного из сел Зноб-Новгородской громады был минометный обстрел, 20 прилетов.

Около 10:00 в Новослободской громаде при минометном обстреле повреждены два частных дома, остановка общественного транспорта и линия электропередач.

В полдень в Великописаревской громаде после минометного прилета загорелся жилой дом.

С 12:30 в направлении города Белополье с территории России было 10 прілетов из САУ, после этого – огонь из миномета.

В это же время продолжался минометный обстрел Хотинской громады – 30 прилетов. А с 16:00 – еще 20 мин.

Около 19:00 на окраине Великой Писаревки вражеский беспилотник сбросил боеприпас.

Последствия уточняются.

В 20:00 россияне начали стрелять из минометов по территории и помещению Атинского психоневрологического интерната. Через полчаса – из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие. Как минимум три человека пострадали – это пациенты заведения, которые находятся в больнице.

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Наталия Медведева

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