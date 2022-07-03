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Российские оккупанты обстреляли Доброполье, погибли и ранены мирные жители: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 01:43
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Российские оккупанты обстреляли Доброполье Донецкой области, в результате погибли и получили ранения мирные жители. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Как отмечается, в результате российского удара по Доброполью по меньшей мере двое погибших и трое раненых.

Среди раненых двое детей – 4 и 7 лет.

Уничтожен один дом, еще шесть получили повреждения разной степени.

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Наталия Медведева
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Донецкая область обстрел Доброполье
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