"Ракет еще достаточно". В ВСУ ответили, заканчиваются ли у РФ возможности для обстрелов

Россия располагает большими запасами ракет советского производства, поэтому способна продолжать обстрелы Украины. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Валерий Игнат в эфире единого телемарафона вечером 30 июня, комментируя заявления о том, что России уже приходится беречь ракеты.

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По его мнению, россияне, возможно, экономят более современные ракеты, такие как Х-101, Х-32, Калибр. Они дорогие и их труднее создавать, особенно под санкциями.

"Собственно поэтому они применяют устаревшее советское вооружение. Это ракеты Х-59, Х-22 и другие. Для этого и перебросили бомбардировщики из южных областей севернее, чтобы достать ракетой, которая летит 600 км... Их у них на складах достаточно, даже мы передавали им эти ракеты вместе с самолетами", – сказал Игнат.

Он добавил, что использование устаревших ракет по густонаселенным городам равноценно военному преступлению.

"Есть высокая вероятность поражения гражданского объекта, такого как торговый центр, высотный дом, школа, детсад. Ракета – 900 кг взрывчатки. Такой ракетой целиться в густонаселенный город – это преступление против человечности", — сказал он.

26 июня утром Россия нанесла ракетный удар по Киеву, попав в многоэтажный жилой дом и детский сад в центральной части города.

Также россияне нанесли удар по мосту через Днепр в Черкассах, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

27 июня Россия попала ракетой в торговый центр в Кременчуге, погибли десятки человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил ракетные удары по украинским городам с нацистской тактикой устрашения и заявил, что "украинцы не испугались".

Андрей Водяный

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