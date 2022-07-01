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"Ракет еще достаточно". В ВСУ ответили, заканчиваются ли у РФ возможности для обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 01:05
Фото: EPA

Россия располагает большими запасами ракет советского производства, поэтому способна продолжать обстрелы Украины. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Валерий Игнат в эфире единого телемарафона вечером 30 июня, комментируя заявления о том, что России уже приходится беречь ракеты.

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По его мнению, россияне, возможно, экономят более современные ракеты, такие как Х-101, Х-32, Калибр. Они дорогие и их труднее создавать, особенно под санкциями.

"Собственно поэтому они применяют устаревшее советское вооружение. Это ракеты Х-59, Х-22 и другие. Для этого и перебросили бомбардировщики из южных областей севернее, чтобы достать ракетой, которая летит 600 км... Их у них на складах достаточно, даже мы передавали им эти ракеты вместе с самолетами", – сказал Игнат.

Он добавил, что использование устаревших ракет по густонаселенным городам равноценно военному преступлению.

"Есть высокая вероятность поражения гражданского объекта, такого как торговый центр, высотный дом, школа, детсад. Ракета – 900 кг взрывчатки. Такой ракетой целиться в густонаселенный город – это преступление против человечности", — сказал он.

Андрей Водяный
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Россия война ракетный обстрел валерий игнат
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