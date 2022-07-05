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Армия России утром атаковала Днепропетровскую область: шесть из семи ракет сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 06:35

Утром 5 июля армия России атаковала Днепропетровскую область ракетами, но большинство из них сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, россияне запустили семь ракет, но шесть из них украинские военные сбили над Днепром и Синельниковским районом.

В Днепре обломки сбитой ракеты привели к возгоранию, но пожар потушили спасатели, никто не пострадал.

Армия России утром атаковала Днепропетровскую область: шесть из семи ракет сбила ПВО

В городе Покров был прилет в частный сектор. Несколько домов разрушено, еще в нескольких – выбиты окна. Был пожар от взрыва. Там работают спасатели и полицейские. Предварительно – без пострадавших.

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Марк Сировой
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