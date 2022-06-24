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Ракета российских оккупантов "передумала" улетать и поразила их же позиции: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 08:59
Скриншот
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На временно оккупированной территории Луганской области сразу же после запуска россиянами ракеты ПВО или реактивного снаряда боеприпас сбился с курса и упал недалеко от места пуска. Видео инцидента распространяют в соцсетях местные жители и паблики оккупантов.

Осторожно! На видео – закадровый комментарий с ненормативной лексикой.

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Когда и где точно произошло событие, достоверных данных нет. По неподтвержденной информации от местных жителей, это оккупированный Алчевск в ночь на 24 июня 2022 года.

На кадрах видно, как вслед за двумя ракетами (судя по инверсионным следам) взлетает третья, но вскоре после старта разворачивается, падает и взрывается. 

19 июня военный журналист Андрей Цаплиенко показал в Telegram пуск российских ракет ПВО С-300 в захваченном с 2014 года Алчевске.

Ракета российских оккупантов "передумала" улетать и поразила их же позиции: видео
Евгений Пилипенко
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война пво ракетный удар курьез запуск алчевск
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