Ракета российских оккупантов "передумала" улетать и поразила их же позиции: видео

На временно оккупированной территории Луганской области сразу же после запуска россиянами ракеты ПВО или реактивного снаряда боеприпас сбился с курса и упал недалеко от места пуска. Видео инцидента распространяют в соцсетях местные жители и паблики оккупантов.

Осторожно! На видео – закадровый комментарий с ненормативной лексикой.

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Когда и где точно произошло событие, достоверных данных нет. По неподтвержденной информации от местных жителей, это оккупированный Алчевск в ночь на 24 июня 2022 года.

На кадрах видно, как вслед за двумя ракетами (судя по инверсионным следам) взлетает третья, но вскоре после старта разворачивается, падает и взрывается.

19 июня военный журналист Андрей Цаплиенко показал в Telegram пуск российских ракет ПВО С-300 в захваченном с 2014 года Алчевске.

22 июня 2022 года в Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод: на него упал дрон.

Примерно в то же время россияне запустили "Искандер" по Украине: он взорвался над ними.

Евгений Пилипенко

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