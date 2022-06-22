В Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод: видео

В городе Новошахтинск Ростовской области утром 22 июня произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил местный ресурс Donday.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Российское издание и пропагандисты РИА Новости, ссылаясь на слова местных жителей и спасателей, пишут, что после "возгорания в теплообменнике" клубы черного дыма "разносятся на несколько километров", и "пострадавших нет".

"Причина случившегося пока остается неизвестной", – пише ресурс.

Видео распространяет близкий к спецслужбам РФ ресурс Baza. Позднее они же выложили ролик с предполагаемым ударом по НПЗ с помощью беспилотника.

Расстояние от НПЗ до Украины (один из наиболее удаленных от свободной территории Украины участков границы) – около 11 км.

Новошахтинский завод нефтепродуктов построили в 2009 году, он производит мазута, печное, судовое и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.

Весной 2021 года журналисты "Схем" сообщали, что семья политика запрещенной уже партии ОПЗЖ Виктора Медведчука ранее владела этим заводом, который обеспечивал нефтепродуктами гибридную армию РФ на Донбассе, но затем избавилась от него (предприятие попало под санкции Украины).

Новость дополняется...

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.