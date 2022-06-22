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Россияне запустили "Искандер" по Украине: он взорвался над ними — видео от InformNapalm видео

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 10:13
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Во время запуска армией России боевой ракеты по территории Украины она взорвалась вскоре после старта. Видео неудачного для оккупантов запуска выложили на канале InformNapalm.

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На записи можно увидеть, как ракета взлетает в небо и взрывается через несколько секунд после запуска. Утверждается, что пуск был произведен в ночь на 22 июня. 

Других подтверждений места, даты и времени запуска нет. Кроме того, источник пишет, что на видео — запуск ракеты из комплекса "Искандер"

СПРАВКА. "Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

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Дмитрий Гриниченко
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