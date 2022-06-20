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Оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 19:23
Оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Российские оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Об этом на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там – полтора миллиона жителей", – сказал он.

Также президент отметил, что оккупанты постоянно бомбят Николаев, в котором проживают почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск – там до войны было 100 000 жителей.

"Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы остановить оккупантов, защитить людей. Но чтобы сделать это быстрее, нам нужна поддержка, современное оружие. Такое оружие, которое имеет больший потенциал, чем у российской армии", – сказал Зеленский.

"Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней", – добавил он.

  • Сегодня мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно усилила обстрелы города, начиная со вчерашнего дня. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Харьков
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