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Дружественный огонь: Оккупанты под Нескучным "демилитаризовали" свои же позиции из РСЗО

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 10:15
Дружественный огонь: Оккупанты под Нескучным
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

Россияне под Нескучным "демилитаризовали" свои же позиции из РСЗО, сообщает в Telegram Запорожская ОВА.  

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По данным украинской разведки, подразделения реактивной артиллерии РФ "неосознанно помогают ВСУ проводить демилитаризацию своих же российских оккупационных войск" и не так давно нанесли удар по позициям ВС России вблизи населенного пункта Нескучное.

Сообщается, что в результате "прицельного" огня один оккупант погиб, двое получили ранения.

"Подтверждено также уничтожение склада боеприпасов противника", сообщает Запорожская ОВА, избегая указаний, что это уничтожение произошло в результате "дружеского" огня.

  • 27 мая российские минометчики по ошибке нанесли удар по переднему краю своего подразделения в районе промзоны Авдеевки.
Сергей Бережной
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дружественный обстрел Запорожская ОВА
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