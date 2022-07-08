Дружественный огонь: Оккупанты под Нескучным "демилитаризовали" свои же позиции из РСЗО
08.07.2022, 10:15
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)
Россияне под Нескучным "демилитаризовали" свои же позиции из РСЗО, сообщает в Telegram Запорожская ОВА.
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По данным украинской разведки, подразделения реактивной артиллерии РФ "неосознанно помогают ВСУ проводить демилитаризацию своих же российских оккупационных войск" и не так давно нанесли удар по позициям ВС России вблизи населенного пункта Нескучное.
Сообщается, что в результате "прицельного" огня один оккупант погиб, двое получили ранения.
"Подтверждено также уничтожение склада боеприпасов противника", сообщает Запорожская ОВА, избегая указаний, что это уничтожение произошло в результате "дружеского" огня.
- 27 мая российские минометчики по ошибке нанесли удар по переднему краю своего подразделения в районе промзоны Авдеевки.
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