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Россияне используют С-300 для наземных атак и беззащитны против ракет и авиации ВСУ – ISW

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 04:46
Россияне используют С-300 для наземных атак и беззащитны против ракет и авиации ВСУ – ISW - Фото
С-300 (Фото: Flickr/Military Armed Forces)

Российские войска используют зенитно-ракетные комплексы С-300, предназначенные для противовоздушной обороны, для нанесения ударов по наземным целям. Одновременно оккупанты не в состоянии защитить себя от атак авиации и ракет Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 10 июля.

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В ISW ссылаются на сообщение оперативного командования "Юг" о ракетном ударе комплексами С-300, который российские оккупанты нанесли по наземным объектам в Николаевской и Херсонской областях.

Анатилики отмечают, что использование зенитных ракет таким образом неэффективно, поскольку такие ракеты несут небольшую боевую нагрузку и оптимизированы для поражения самолетов в полете, а не наземных целей.

"Информация об использовании Россией ракет С-300 для атак также примечательна на фоне сообщений и указаний на то, что россияне испытывают трудности с защитой от украинских пилотируемых воздушных операций и ракетных ударов на южном направлении", – подчеркнули в институте.

Эксперты сделали вывод: в данных обстоятельствах решение использовать ракеты С-300 для обстрелов наземных объектов может свидетельствовать о том, что у России заканчиваются ракеты класса "земля-земля", или что у нее заканчиваются детали, необходимые для систем наведения ракет "воздух-воздух" или систем связи.

  • Утром 9 июля оккупанты обстреляли Николаев шестью ракетами с ЗРК С-300, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте также: Россияне переделывают ракеты ПВО в атакующие класса "земля-земля" и неточно ими бьют – Ким

Наталия Медведева
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С-300 isw
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